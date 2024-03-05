Гвардиола рассказал, является ли победа в ЛЧ с «Сити» большим достижением, чем с «Барсой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, является ли большим достижением победа в Лиге чемпионов с английским клубом, чем с испанской «Барселоной».

«Нет, я бы так не сказал, иначе я подрываю то, чего мы добились в «Барселоне». Я не говорю: «этот приз лучше предыдущих». Каждый отдельный момент — это отдельный момент. Я думаю, что когда я был в «Барселоне» или «Баварии», каждый титул, который ты выигрываешь, отличается от других. Это не само собой разумеющееся. Каждый шаг, который ты делаешь, очень сложен, и ты должен быть там в нужный момент», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» (в сезоне-2008/2009 и 2010/2011). В прошлом сезоне испанский специалист привёл «Манчестер Сити» к первой победе в турнире в истории.