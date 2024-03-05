Экс-игрок «Арсенала» назвал условие, при котором «Челси» продаст Мудрика «канонирам»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Вильям Галлас рассказал, при каком условии «Челси» продаст украинского полузащитника Михаила Мудрика в стан «канониров».

«Если «Арсенал» до сих пор хочет заполучить Мудрика и предложит хорошую сумму, у «Челси» не останется выбора – надо будет продавать футболиста в связи с финансовыми проблемами. Непонятно, каким образом «Челси» оказался в такой ситуации. Клубу необходимо серьёзно подумать, как решить проблемы, иначе болельщиков будут ждать новые разочарования», — приводит слова Галласа football.london со ссылкой на Lord Ping.

Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает вингера в € 40 млн.