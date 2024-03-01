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Михаил Мудрик объяснил своё празднование гола в матче с «Лидсом»

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик объяснил свое празднование гола в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лидсом» (3:2).

После забитого мяча 23-летний футболист посмотрел на воображаемые часы на своем запястье.

«Человеческие часы всегда спешат, Божьи часы всегда точны», – написал Мудрик в соцсетях.

В нынешнем сезоне украинец сыграл 27 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает вингера в € 40 млн.

В 1/4 финала «Челси» встретится с «Лестером». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» 16 марта.

Ранее на своем пути лондонский клуб кроме «Лидса» обыграл «Престон Норт Энд (4:0), «Астон Виллу» (3:1).

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