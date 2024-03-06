Винисиуса раскритиковали за молчание после расистского эпизода с игроком «Валенсии»

Вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора обвинили в том, что он не заступился за игрока «Валенсии» Петера Федерико, которого оскорбляли на почве расизма. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, ни «Реал», ни Винисиус не встали на защиту испанско-доминиканского вингера, который арендован «летучими мышами» у мадридского клуба.

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Напомним, вингер «Валенсии» Федерико стал объектом постоянной травли с расистскими и дискриминационными комментариями в социальных сетях после матча 27-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:2).

Отметим, что в связи с высокой степенью агрессии в свой адрес Федерико пришлось закрыть комментарии во всех аккаунтах в соцсетях. А Ла Лига оценила степень насилия в отношении футболиста в 8,1 из 10.

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