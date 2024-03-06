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Винисиуса раскритиковали за молчание после расистского эпизода с игроком «Валенсии»

Винисиуса раскритиковали за молчание после расистского эпизода с игроком «Валенсии»
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Вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора обвинили в том, что он не заступился за игрока «Валенсии» Петера Федерико, которого оскорбляли на почве расизма. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+9'

По информации источника, ни «Реал», ни Винисиус не встали на защиту испанско-доминиканского вингера, который арендован «летучими мышами» у мадридского клуба.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, вингер «Валенсии» Федерико стал объектом постоянной травли с расистскими и дискриминационными комментариями в социальных сетях после матча 27-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:2).

Отметим, что в связи с высокой степенью агрессии в свой адрес Федерико пришлось закрыть комментарии во всех аккаунтах в соцсетях. А Ла Лига оценила степень насилия в отношении футболиста в 8,1 из 10.

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