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Фердинанд назвал причину отличного выступления Гарри Кейна

Фердинанд назвал причину отличного выступления Гарри Кейна
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение о секрете успешного выступления форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна после разгромной победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с римским «Лацио» (3:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Кейн – 38'     2:0 Мюллер – 45+2'     3:0 Кейн – 66'    

«В его игре виден почерк большого бомбардира. Я считаю, что такие игроки не должны всё время бегать по полю, они должны быть в нужное время в нужном месте. И это именно то, что Гарри Кейн делал всю свою карьеру, и это веская причина того, почему он забил так много голов за карьеру», – приводит слова Фердинанда BBC.

Отметим, Кейн сделал дубль в матче с «Лацио», забив 51 гол в рамках турниров УЕФА.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голом и восемью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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