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Гарри Кейн считает, что «Баварии» нужно всегда играть так, как в матче с «Лацио»

Гарри Кейн считает, что «Баварии» нужно всегда играть так, как в матче с «Лацио»
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн полагает, что мюнхенцы должны всегда играть так, как сделали это в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0).

«Надеюсь, мы сможем использовать этот результат как поворотный момент до конца сезона. Если мы будем так действовать в большинстве матчей, то будем побеждать», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» «Бавария» одержала уверенную победу со счётом 3:0 и прошла в следующую стадию турнира. Первую игру, которая проходила в Риме, команда Томаса Тухеля проиграла 0:1. После 24 матчей Бундеслиги в этом сезоне мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Байера» на 10 очков.

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