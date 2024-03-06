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Кирьяков: в большинстве команд РПЛ нападающие среднего уровня. Ни про одного не скажу: топ

Кирьяков: в большинстве команд РПЛ нападающие среднего уровня. Ни про одного не скажу: топ
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Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков ответил на вопрос, видит ли он сегодня в Российской Премьер-Лиге нападающих формата лучшей версии самого себя. Напомним, во времена игровой карьеры Кирьяков выступал за московское «Динамо», немецкие «Гамбург» и «Карлсруэ», а также ряд клубов из Китая. Кроме того, на его счету игры за сборные СССР, СНГ и России.

«С моей стороны ответ прозвучит нескромно, поэтому лучше ничего не скажу (улыбается). Насчёт топ-3 российских нападающих тоже нет ответа. В большинстве команд нападающие достаточно среднего уровня. Ни про одного не скажу: топ, супер», — рассказал Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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