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Тренер «Копенгагена» Неэструп поделился ожиданиями от второго матча с «Ман Сити»

Тренер «Копенгагена» Неэструп поделился ожиданиями от второго матча с «Ман Сити»
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Главный тренер «Копенгагена» Якоб Неэструп поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 6 марта. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я знаю, что мы в роли догоняющих в выездном матче с лучшей командой мира. Это почти безвыходная ситуация. Но в прошлом сезоне в матче с «Сити» на «Паркене» мы видели, что можно полностью уступать 35 минут, а затем одна ситуация меняет всю динамику. Мы должны пользоваться такими ситуациями», — приводит слова Неэструпа официальный сайт УЕФА.

В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Копенгаген» со счётом 3:1. В составе английского клуба отличились Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва и Фил Фоден. За хозяев забил Магнус Маттссон.

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