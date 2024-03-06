Тренер «Копенгагена» Неэструп поделился ожиданиями от второго матча с «Ман Сити»

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Неэструп поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 6 марта. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Я знаю, что мы в роли догоняющих в выездном матче с лучшей командой мира. Это почти безвыходная ситуация. Но в прошлом сезоне в матче с «Сити» на «Паркене» мы видели, что можно полностью уступать 35 минут, а затем одна ситуация меняет всю динамику. Мы должны пользоваться такими ситуациями», — приводит слова Неэструпа официальный сайт УЕФА.

В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Копенгаген» со счётом 3:1. В составе английского клуба отличились Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва и Фил Фоден. За хозяев забил Магнус Маттссон.