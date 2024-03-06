Поля Погба пригласили в российскую Медиалигу

После того, как стало известно о четырёхлетней дисквалификации французского полузащитника Поля Погба, российский медийный клуб «Броук Бойз» пригласил именитого футболиста в свой состав. Спортивный директор «Броуков» Артём Хачатурян рассказал, что клуб связался с агентами Погба, ведь Медиалига — это самый серьёзный чемпионат по статусу и уровню, в котором сейчас французу не запрещено принимать участие.

«Кому-то это может показаться смешным, но мы действительно пригласили Поля Погба. Мы сделали запрос в агентство Мины Райолы, которое продолжает заниматься делами после его смерти. Делами Поля заведует Рафаэла Пимента. Они пока ответили вежливым отказом. У нас идет диалог, они пребывают в стадии отчаяния и так быстро не могут принять факт, что одному из лучших футболистов мира запретили надолго играть в футбол. Очевидно, что окно возможностей для Погбы расширяться не будет. На данный момент по статусу и уровню соревнований МФЛ – самый серьезный чемпионат, в котором Погба может принять участие. Мы продолжим диалог», — сказал Хачатурян в видео на YouTube-канале «Броуков».