Конец Поля Погба

Чемпион мира, обладатель всех трофеев в Италии, финалист Лиги чемпионов и чемпионата Европы, победитель Лиги Европы. Для любого футболиста это была бы выдающаяся карьера. Для любого — но не для Поля Погба. Природа и высшие силы, если они есть, дали ему достаточно, чтобы он стал великим. Сила, скорость, техника, удар — у Погба было всё, чтобы стать новым «имя любого великого полузащитника».

Сейчас Погба 30 лет. И сегодня его карьера, скорее всего, официально закончена. Допинговый бан на четыре года выглядит как приговор футболисту Полю Погба. Конечно, он проживёт без футбола. Он богатейший человек, у него семья. Он найдёт чем заняться. Может, даже останется рядом с футболом, если бан этого не запрещает. С физлицом Полем Погба ничего не случится. А вот футболиста Погба больше нет.

Через сэра Алекса Фергюсона прошли полчища игроков, сотни сотен и тысячи тысяч. Какие-то таланты великий шотландец упускал, но это были незаметные песчинки в море его великих побед. И Погба — редчайший игрок, потерю которого более-менее все считают ошибкой Ферги. Француз совсем молодым бесплатно ушёл в «Ювентус» и быстро показал «МЮ», что его не стоило так легко отпускать.

Поль Погба в «Манчестер Юнайтед» Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Погба — одно из главных лиц самого сильного «Ювентуса» в XXI веке. Он начал при Конте, а на пик вышел уже при Аллегри. С ромбом в центре поля Погба — Пирло — Видаль — Маркизио «Юве» крошил всех в Италии и дошёл до финала Лиги чемпионов. Только там против туринского лома нашёлся приём: «Барселона» с Месси, Неймаром и Суаресом была слишком хороша.

Как ни удивительно, на клубном уровне тот отрезок в «Ювентусе» так и остался лучшим в карьере Погба. Он вернулся в «Манчестер Юнайтед», затем — в «Ювентус». Но раскрыться так же, как в первые годы в Турине, у него не получилось.

Хороший журналист невозможен без хорошего редактора. Чтобы актёр сыграл роль как надо, нужен подходящий режиссёр. Так же и в футболе: любому игроку важно найти «своего» тренера. Погба нашёл таких в начале карьеры (Конте и Аллегри), а дальше — как отрезало. Все, с кем он работал в «МЮ», взваливали на него бремя лидера. И это логично, учитывая, с какой помпой «Юнайтед» анонсировал PogBack — возвращение француза. Но Погба это не подходило.

Он был настолько талантлив, что казалось, будто он может делать на поле всё и сразу. А это не так. Лучше всего Погба играл там, где ему ставили разумные рамки. И Конте, и Аллегри, и Дешам в сборной Франции чётко определяли границы полномочий Погба. Ему не нужно было делать всё за всех, не нужно было распыляться. И в этих условиях он давал максимальный уровень.

Поль Погба с Кубком мира Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Кто-то скажет: легко давать максимум, если рядом с тобой Пирло, Видаль или Канте с Гризманном. Это так, но не совсем. Сильные партнёры не тащили Погба за собой, не делали всё за него. Наоборот: Погба сам по себе хорош, но с такими партнёрами рядом он становился ещё лучше. Как раз потому, что не надо было делать всё в одиночку.

Погба ведь и в «МЮ» выглядел очень достойно. Эра Жозе Моуринью — лучшее время «Юнайтед» после сэра Алекса. И Погба был одним из главных игроков в команде Жозе. Было достаточно матчей, когда француз решал в одиночку. Но просто его главная сила не в этом. И в «МЮ» ему так и не создали условий, чтобы его талант сиял максимально ярко.

Возможно, Погба оказался в «Юнайтед» не в то время, не в ту историческую эпоху. Задержись он у сэра Алекса, возможно, не было бы повода рассуждать о том, почему он не реализовался на 100%. Но это всё фантазии. Получилось как получилось: Погба «Юнайтед» вернуть сумел, а величие — нет. И в невеликом «МЮ» француз тоже не стал великим.

Обсуждать последние годы Погба в «Ювентусе» нет никакого смысла. Этот PogBack получился в миллион раз хуже, чем манчестерский. Француза подписали на большую зарплату в тот момент, когда с финансами уже было туго. Плюс Погба постоянно был травмирован: за год с небольшим он сыграл в Серии А всего 160 минут.

Именно «Ювентус» — главный выгодоприобретатель в ситуации с дисквалификацией Погба. Пока шло разбирательство, клуб платил французу минимальную зарплату (€ 2 тыс. в месяц). А теперь, вероятно, Погба не получит и этого. Бан француза очень сильно разгружает зарплатную ведомость «Юве». И это огромный плюс для клуба, учитывая его нынешнее финансовое положение.

Поль Погба не первый и не последний футболист, который не реализовался на 100%. Но всякий раз, когда такое происходит, это расстраивает. Отчасти Погба сам виноват в том, что он добился меньше, чем мог. Он не лидер по натуре, не вожак. Ломать себя ради результата — это не про Погба. А умение терпеть и страдать ради победы — важнейшие и необходимые качества для любого большого спортсмена.

С другой стороны, даже при таком характере Погба мог стать великим. Есть примеры его величия: это первые годы в «Юве» и почти весь период в сборной Франции. Но так сложилось, что Погба провёл в подходящем окружении довольно малую часть карьеры. В этом смысле ему не повезло.

Все же помнят: 3 сентября — день прощания. Так вот теперь это день прощания с Полем Погба. В этот день в 2023 году он сыграл свой последний матч. Он мог стать великим. А в итоге закончил вот так. Грустно.