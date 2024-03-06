Чавес: сейчас у меня в «Динамо» всё отлично, но нужно было время на адаптацию

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался об адаптации в российском клубе.

«Сейчас в команде у меня всё отлично, но поначалу нужно было время на адаптацию. Первые пять-шесть матчей я смотрел, что это за лига, как тут играют. Сейчас же я лучше подготовлен, знаю, что мы делаем. Лучше всего общаюсь с Бителло, Карраскалем, Бальбуэной», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Луис Чавес провёл 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету полузащитника пять игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Чавес пополнил состав «Динамо» летом 2023 года.