Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков рассказал, что пройдёт стажировку в Испании

Александр Кержаков рассказал, что пройдёт стажировку в Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Кержаков рассказал о предложениях от зарубежных клубов, а также о том, что пройдёт стажировку в Испании.

«Переговоры с клубами были. Общался в командами из бывших советских республик. Где-то что-то меня не устраивало, где-то — руководство этих клубов. Выбирали более опытных тренеров, всем сейчас нужны такие специалисты. Из России предложений не было.

Сейчас идёт общение с несколькими клубами. Также сейчас смотрю футбол, уже есть договорённость на несколько стажировок в европейских клубах. Это Испания. Как могу, заполняю эту тренерскую паузу развитием в профессии», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последним местом работы 41-летнего Александра Кержакова был сербский «Спартак», который он покинул в ноябре 2023 года.

Материалы по теме
Михаил Кержаков рассказал, почему его брат остался жить в Сербии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android