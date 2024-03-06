Кирьяков: Маттеус звал меня в «Баварию», а я его — в Нижний Новгород

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков рассказал об общении с легендарным немецким футболистом Лотаром Маттеусом. Напомним, немалую часть своей карьеры Кирьяков провёл в Бундеслиге.

«После моей первой игры с «Баварией», которая 3:3, Лотар мне сказал: «Давай переходи к нам». Ответил: «Хорошо, подумаю». У меня есть классная фотография, где мы идём вдвоём, два 10-х номера, общаемся.

Спустя годы была тема — пригласить Маттеуса главным тренером в Нижний Новгород, в «Волгу». Серьёзно. Это было лет 10 назад. Я с Лотаром контактировал. Маттеус где-то в интервью говорил, что из России на связи со мной. Я помогал ему найти команду в РПЛ. Скажу больше: он готов был приехать в Нижний. Но в Нижнем Новгороде испугались. Всё-таки имя у него — ого-го. Я общался напрямую с помощником губернатора Шанцева — Сватковским. Интерес к Маттеусу реально был, но потом так же резко остыл. Мне сказали: «Нам неудобно, но, наверное, не стоит продолжать эту тему», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.