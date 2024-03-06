Сергей Кирьяков: немецкий язык я учил в барах за кружкой пива

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков рассказал о периоде жизни в Германии во время игровой карьеры.

«В Союзе, конечно, знали друг друга со Шмаровым, а уже в Германии сдружились. Валера уже год был в команде, когда я пришёл, чуть-чуть знал язык, ребят и сильно помог мне в первое время. Подсказывал, где как себя надо вести. Потом уже немцы тащили: «Кики, пошли пройдёмся по злачным местам». Зову Валеру за компанию, а он: «Да не, без меня». Я в принципе люблю идти на контакт, а тут с первых туров начал о себе заявлять, и стало ещё интереснее узнавать новое. Я же не учил специально язык. Немецкий осваивал в барах и ресторанах с ребятами. Бывало, пойдём куда-то вдвоём-втроём. Спрашиваю по-английски значение какого-то слова, и они мне за кружкой пива начинают объяснять: это надо говорить, а это — не надо. Один раз решил козырнуть знанием языка — получилось комично.

Обычно в немецких ресторанах спрашивают: вам вкусно? На этот вопрос принято отвечать schmac scheisse — типа, чертовски вкусно. А я перепутал и сказал: scheisse schmac — получилось дерьмо вкусно. Все смеялись. В любом случае всё было позитивно. Немцам, наоборот, нравилось, что я вслух учу немецкий язык. Это сильно сближало с ребятами. Месяца через два-три я уже более-менее говорил по-немецки», – сказал Кирьяков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.