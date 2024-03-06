Стало известно имя лучшего тренера 2000-х годов по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo признало итальянского специалиста Марчелло Липпи лучшим тренером мира в 2000-х годах. В рейтинг сильнейших наставников данного периода также попали ещё 15 специалистов. В тройку вошли экс-рулевой «Челси» Жозе Моуринью и легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.
Лучшие тренеры мира 2000-х годов по версии FourFourTwo:
1. Марчелло Липпи («Ювентус», сборная Италии);
2. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер»);
3. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);
4. Джованни Трапаттони (сборная Италии, «Бенфика»);
5. Карло Анчелотти («Милан»);
6. Оттмар Хитцфельд («Бавария»);
7. Луи ван Гал (сборная Нидерландов, «Барселона», АЗ);
8. Арсен Венгер («Арсенал»);
9. Фабио Капелло («Рома», «Ювентус», «Реал», сборная Англии);
10. Гус Хиддинк (ПСВ, сборная России);
11. Луис Фелипе Сколари (сборная Бразилии, сборная Португалии, «Челси»);
12. Рафаэль Бенитес («Валенсия», «Ливерпуль»);
13. Отто Рехагель (сборная Греции);
14. Луис Арагонес («Атлетико», сборная Испании);
15. Франк Райкард («Барселона»).
В 2000-х годах Марчелло Липпи работал с «Ювентусом» и сборной Италии. Специалисту удалось привести национальную команду к победе на чемпионате мира – 2006. Также Липпи взял за этот период четыре трофея с туринцами — два скудетто и два Суперкубка Италии.