Стало известно имя лучшего тренера 2000-х годов по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo признало итальянского специалиста Марчелло Липпи лучшим тренером мира в 2000-х годах. В рейтинг сильнейших наставников данного периода также попали ещё 15 специалистов. В тройку вошли экс-рулевой «Челси» Жозе Моуринью и легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

Лучшие тренеры мира 2000-х годов по версии FourFourTwo:

1. Марчелло Липпи («Ювентус», сборная Италии);

2. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер»);

3. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);

4. Джованни Трапаттони (сборная Италии, «Бенфика»);

5. Карло Анчелотти («Милан»);

6. Оттмар Хитцфельд («Бавария»);

7. Луи ван Гал (сборная Нидерландов, «Барселона», АЗ);

8. Арсен Венгер («Арсенал»);

9. Фабио Капелло («Рома», «Ювентус», «Реал», сборная Англии);

10. Гус Хиддинк (ПСВ, сборная России);

11. Луис Фелипе Сколари (сборная Бразилии, сборная Португалии, «Челси»);

12. Рафаэль Бенитес («Валенсия», «Ливерпуль»);

13. Отто Рехагель (сборная Греции);

14. Луис Арагонес («Атлетико», сборная Испании);

15. Франк Райкард («Барселона»).

В 2000-х годах Марчелло Липпи работал с «Ювентусом» и сборной Италии. Специалисту удалось привести национальную команду к победе на чемпионате мира – 2006. Также Липпи взял за этот период четыре трофея с туринцами — два скудетто и два Суперкубка Италии.