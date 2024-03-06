«Каждый футболист «Ливерпуля» до сих пор мой брат». Хендерсон — о мерсисайдцах

Полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон высказался о своём нынешнем отношении к бывшему клубу — английскому «Ливерпулю».

«Я долгое время был капитаном «Ливерпуля» и до сих пор считаю всю команду своими братьями. Наблюдая за их успехами, я очень горжусь тем, как они справляются, и я действительно хочу, чтобы они закончили сезон так, как играли весь год.

Давайте надеяться, что с приходом молодых игроков они смогут закончить сезон на высоком уровне и завоевать как можно больше трофеев», – приводит слова Хендерсона Daily Mail.

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» на протяжении 12 лет (с 2011 по 2023 год). В составе мерсисайдцев полузащитник завоевал восемь трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-2018/2019.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» уже успел завоевать один трофей, обыграв в финале Кубка английской лиги «Челси» (1:0). На данный момент «красные» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 63 очка, опережая идущего вторым «Манчестер Сити» на одно очко.