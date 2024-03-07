Форвард «Баварии» Мюллер рассказал, чем он похож на Гарри Кейна

Форвард «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер рассказал о схожести с товарищем по команде — нападающим Гарри Кейном.

«Мы два футболиста, играющих в бразильском стиле. Всегда joga bonito (в переводе с португальского языка означает «Играй красиво». — Прим. «Чемпионата»). Кейн на данный момент возглавляет список бомбардиров Лиги чемпионов. Ему нужно продолжать забивать. Давай, Гарри, нам нужно больше, больше голов», — приводит слова Мюллера TNT Sports Brasil.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 95 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.