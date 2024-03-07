Хосеп Гвардиола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/8 финала «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген».

«Мы переходим к следующему раунду. Было трудно атаковать ворота «Копенгагена», потому что они хорошо организованы, играя вчетвером или впятером сзади. Мы — команда, которая верит, что сможет победить. Послушайте, мы конкурируем с мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». Мы не знаем, с кем столкнёмся. Нужно подождать. Главное, что седьмой год подряд мы выходим в четвертьфинал Лиги чемпионов», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале прошлого года «Интер» (1:0).

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