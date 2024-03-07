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Анчелотти в пятый раз вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Анчелотти в пятый раз вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Мадридский «Реал» сыграл вничью в домашнем матче с «РБ Лейпциг» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 1:1. Благодаря этому результату по сумме двух матчей команда Анчелотти вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Винисиус Жуниор – 65'     1:1 Орбан – 68'    

Таким образом, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти вывел мадридскую команду в четвертьфинал турнира в пятый раз.

В первом матче 1/8 финала, который 13 февраля прошёл в Германии, «Реал» одержал победу со счётом 1:0. По сумме двух встреч испанский клуб гарантировал себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Отметим, «Реал» будет ожидать своего соперника по дальнейшему раунду турнира, который определится путём жеребьёвки 15 марта 2024 года.

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