Анчелотти в пятый раз вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» сыграл вничью в домашнем матче с «РБ Лейпциг» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 1:1. Благодаря этому результату по сумме двух матчей команда Анчелотти вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Таким образом, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти вывел мадридскую команду в четвертьфинал турнира в пятый раз.

В первом матче 1/8 финала, который 13 февраля прошёл в Германии, «Реал» одержал победу со счётом 1:0. По сумме двух встреч испанский клуб гарантировал себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Отметим, «Реал» будет ожидать своего соперника по дальнейшему раунду турнира, который определится путём жеребьёвки 15 марта 2024 года.

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: