Форвард «РБ Лейпциг» Опенда в грубой форме оскорбил Карвахаля в матче с «Реалом»

Нападающий «РБ Лейпциг» Луа Опенда в грубой форме оскорбил защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). Об этом сообщает RTL.

Опенда выкрикнул испанцу оскорбление, обращённое к его матери, когда тот подошёл к нему после борьбы за мяч. Футболист «Лейпцига» в это время лежал возле рекламных щитов у кромки поля. Карвахаль никак не отреагировал на слова соперника, развернулся и вернулся на поле.

Напомним, на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победы во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места. Последний раз «Реал» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022, обыграв в финале «Ливерпуль» со счётом 1:0.