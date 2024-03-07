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Тренер «Ман Сити» Гвардиола выразил недовольство непростым графиком своей команды

Тренер «Ман Сити» Гвардиола выразил недовольство непростым графиком своей команды
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обрушился с критикой на расписание матчей своей команды в нынешнем сезоне. Испанец рассказал, почему произвёл существенную ротацию состава в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:1).

«Поговорить о возможном переносе матчей с представителями Премьер-лиги? Они скажут: «Мы платим много денег, заткнитесь!»

В игре ЛЧ с «Копенгагеном» мне нужны были свежие ноги. Я вижу, насколько сильно устали мои футболисты. В некоторых странах, когда ты играешь в среду, тебе разрешают играть в субботу, а мы играли с «МЮ» в воскресенье. Мне нужны были свежие ноги и люди, которые смогут выдержать столь непростой матч», — приводит слова Гвардиолы Goal.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 63 очка и опережая «Манчестер Сити» всего на одно очко. Встреча между лидерами АПЛ состоится в воскресенье, 10 марта. Команды сыграют на домашнем стадионе мерсисайдцев «Энфилде». Начало матча — в 18:45 мск.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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