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Бояринцев: для «Спартака» сыграть в «Лужниках» — не проблема, болельщикам стадион знаком

Бояринцев: для «Спартака» сыграть в «Лужниках» — не проблема, болельщикам стадион знаком
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о плохом состоянии домашнего стадиона красно-белых — «Лукойл Арены».

«Может, с точки зрения того, что стадион не готов, ситуация не очень хорошая. Где-то не уследили. Но на сборах же играли на разных полях. Сейчас же сыграть в «Лужниках» — не проблема. Мы долгие годы там играли, болельщикам стадион знаком. Проблем не вижу, на игру это не повлияет. Думаю, поле там не будет хуже, чем у других команд в первом туре после паузы», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 19 туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и на текущий момент занимает четвёртое место. В следующем матче РПЛ московская команда на домашней арене сразится с «Факелом».

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
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