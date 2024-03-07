Василенко: когда я пришёл в «Телави», основной целью было собрать команду с нуля

Главный тренер «Телави» Олег Василенко рассказал, какую цель ставило ему руководство клуба после назначения.

«Когда я пришёл, основной целью было собрать команду с нуля. Нам надо было собрать, а затем планомерно двигаться. Владелец клуба — человек грамотный. Он только в том году купил клуб, так что хочет планомерно выстроить работу внутри. Он понимает, что, собирая команду с нуля, всё и сразу быть не может. Внутри команды мы с ребятами нацелены на развитие, совершенствование. Очень много дел у нас, потому что предсезонную работу потратили на укомплектование, просматривали много футболистов. Задача — выстроить команду», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее Василенко возглавлял «Факел» и «Аланию». У руля грузинского «Телави» российский специалист встал в январе этого года.