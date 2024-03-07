Бояринцев: нет никаких сомнений, что в весенней части сезона «Спартак» будет настроен

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что в весенней части сезона команда Гильермо Абаскаля будет находиться в боевом настрое.

«Настрой у команды хороший, как может быть по-другому? Самим футболистам уже хочется что-то выиграть. Энергии у Абаскаля должно хватить. Но в чемпионате будет пауза, как она сыграет. Если команду сейчас хорошо подвели, то пауза для тренерской работы неудобная. Надо максимально брать очки до паузы, а дальше поддерживать форму товарищескими матчами. Но нет никаких сомнений, что в весенней части «Спартак» будет настроен», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 19 туров РПЛ сезона-2023/2024 «Спартак» располагается на четвёртом месте в таблице, набрав 31 очко.