Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Родри на уровне Холанда, только без голов». Гвардиола — об испанском хавбеке

«Родри на уровне Холанда, только без голов». Гвардиола — об испанском хавбеке
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника своей команды Родриго Эрнандеса.

«Все наши успехи за последние годы, особенно в прошлом сезоне, не были бы возможными без Родри. Он на том же уровне, что и Холанд, только без множества голов. Однако без работы на поле Родри и эти голы были бы невозможны. Этот футболист оказывает огромное влияние на игру нашей команды», – приводит слова Гвардиолы Eurosport.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «горожан» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Материалы по теме
Тренер «Ман Сити» Гвардиола: для меня выход из группы ЛЧ — уже облегчение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android