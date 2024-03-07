«Родри на уровне Холанда, только без голов». Гвардиола — об испанском хавбеке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника своей команды Родриго Эрнандеса.

«Все наши успехи за последние годы, особенно в прошлом сезоне, не были бы возможными без Родри. Он на том же уровне, что и Холанд, только без множества голов. Однако без работы на поле Родри и эти голы были бы невозможны. Этот футболист оказывает огромное влияние на игру нашей команды», – приводит слова Гвардиолы Eurosport.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «горожан» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.