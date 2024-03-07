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Луис Чавес: «Динамо» близко к целям, которые ставили на старте чемпионата

Луис Чавес: «Динамо» близко к целям, которые ставили на старте чемпионата
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Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о составе бело-голубых, а также заявил, что команда близка к целям, которые были поставлены перед началом Российской Премьер-Лиги.

«Были очень сложные два месяца подготовки. Надеюсь, мы показали уровень своей готовности в игре с «Локомотивом». На мой взгляд, у нас боеспособный коллектив. Мы способны нашим составом бороться за чемпионство. Приехали или нет новые футболисты – это не наша забота. Если кто-то приедет — добро пожаловать. Нет — мы способны бороться без усилений. Сейчас мы близки к целям, которые ставили на старте чемпионата», — приводит слова Чавеса Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Луис Чавес провёл 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету полузащитника пять игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Чавес пополнил состав «Динамо» летом 2023 года.

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. По состоянию на сегодняшний день команда Марцела Лички отстаёт на четыре очка от лидирующего «Краснодара». В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые встретятся с «Ахматом». Игра пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.

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