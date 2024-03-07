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Артета — о 21 забитом голе «Арсенала» в последних турах АПЛ: это показывает наше качество

Артета — о 21 забитом голе «Арсенала» в последних турах АПЛ: это показывает наше качество
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о высокой результативности в последних матчах английской Премьер-лиги. Напомним, «канониры» забили 21 гол и пропустили всего один мяч в четырёх последних матчах чемпионата.

«Это здорово, это показывает наше качество. То, как мы забили эти голы, тоже очень радует. Также мы очень мало пропускаем, — эти два компонента просто великолепны. Мы всё ещё не выиграли титул и хотим стать лучше», — приводит слова Артеты ВВС.

Напомним, после 27 сыгранных туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Арсенал» расположился на третьем месте в турнирной таблице, набрав 61 очко. Лидирует «Ливерпуль» с 63 очками, на второй строчке находится «Манчестер Сити», который имеет в своём активе 62 очка.

Турнирная таблица АПЛ
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