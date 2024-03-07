«Я не плачу, потому что живу без страха». Промес выпустил песню с упоминанием приговора

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес выпустил новую песню под названием 100 Stones, в которой футболист упоминает то, что в Нидерландах его приговорили к тюремному заключению. Напомним, ранее Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

«Я не хочу видеть, как плачут мои дети. Мужчины утверждают, что прикрывают меня, но я их больше не вижу, потому что судья дал мне девять лет. Но я не плачу из-за этого дерьма, потому что живу без страха», — приводит слова текста песни Bold.

29 февраля 32-летний Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Вчера, 6 марта, Табата Робинсон, девушка Промеса, в социальной сети опубликовала видео, где она запечатлена вместе с футболистом в ночном клубе Дубая.