Вьештица — об уходе из «Зенита»: для меня это было шоком, но по мне уже приняли решение

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица поделился воспоминаниями об уходе из санкт-петербургского клуба. Напомним, сербский футболист покинул команду в 2006 году.

«Зимой 2005-го у меня заканчивался контракт с «Зенитом», и я его продлил на три года. Летом 2006-го приехал новый спортивный директор Константин Сарсания, а тренером назначили Дика Адвоката. Голландец сказал, что не рассчитывает на меня. Получилось, что я только продлил контракт, а теперь нужно искать новый клуб. Было очень тяжело расставаться с Питером. Я уехал в «Ростов» сначала в аренду, а затем мой контракт выкупили.

Был ли вариант остаться в «Зените»? Я очень этого хотел, но такого шанса не было. Для меня это было шоком, но по мне уже приняли решение. Это суровая футбольная жизнь. Сегодня ты наверху, завтра про тебя даже не вспомнят», — приводит слова Вьештицы Metaratings.

Напомним, Милан Вьештица выступал за «Зенит» в период с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургским клубом серб стал обладателем Кубка Премьер-Лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России. Помимо «Зенита», в России Вьештица выступал за «Ростов», «Шинник», сочинскую «Жемчужину», «Урал» и «Динамо СПБ». Вместе с екатеринбуржцами игрок стал победителем первенства ФНЛ.

После завершения игровой карьеры Вьештица стал работать тренером. На данный момент 44-летний серб работает ассистентом главного тренера в «Спартаке» из Суботицы.