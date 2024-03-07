Клопп — о дубле Нуньеса в ворота «Спарты»: Дарвин ещё не на пике своей формы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после первого матча 1/8 финала Лиги Европы со «Спартой» (5:1) высказался об игре нападающего команды Дарвина Нуньеса. В сегодняшнем матче уругвайский форвард забил два мяча.

«Дарвин Нуньес ещё не на пике своей формы. Он может совершенствоваться, он всегда представляет угрозу для соперника. Он любит играть за этот клуб. И он действительно замечательный парень», – приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

24-летний уругвайский форвард перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года за € 80 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн. В нынешнем сезоне уругвайский нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах. Он записал на свой счёт 16 забитых мячей и 11 результативных передач.