Семак рассказал об адаптации новичков «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, как проходит процесс адаптации у новичков команды.

«Я думаю, для новичков это нормальный процесс. Конечно, адаптация к новой команде и новым погодным условиям занимает определенное время, но ребята стараются. Уйти от этого процесса невозможно. Наше дело — работать, и ребята хорошо выполняют свои обязанности», – приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Зимой петербуржцы подписали четырёх новичков – защитника Нино (из «Флуминенсе»), полузащитников Ильзата Ахметова (из «Краснодара»), Артура (из «Палмейраса») и Педро (из «Коринтианса»).

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, имея на своём счету 37 очков.