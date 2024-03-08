Первый иранец в истории «Оренбурга»: Россия — большая страна с очень добрыми людьми

Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани высказался о России.

«Это большая страна с очень гостеприимными и добрыми людьми. Пока никаких проблем в России у меня не возникало. Также слышал о природе и хотел бы увидеть побольше интересных мест. Но для меня важнее помочь команде — я для этого и приехал. Но в свободное время хотел бы получше познакомиться со страной, людьми», — сказал Горбани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» из иранского «Сепахана» в феврале. В нынешнем сезоне Мохаммад принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.