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Экс-форвард «Реала» ван Нистелрой рассказал о своём нахождении в расположении «Бетиса»

Экс-форвард «Реала» ван Нистелрой рассказал о своём нахождении в расположении «Бетиса»
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Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой, ранее работавший главным тренером ПСВ, рассказал о своём нахождении в расположении испанского «Бетиса».

«Я приехал специально для обмена опытом, чтобы пообщаться с тренером и его техническим персоналом. Я хочу поближе познакомиться с «Бетисом» во всех отделах. Это очень хороший момент, чтобы поделиться тем, что я пережил в прошлом году в ПСВ, с тренером с таким большим опытом, как Пеллегрини. «Бетис» — очень большой клуб, с очень хорошей молодёжной академией, которую я также собираюсь посетить.

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У меня здесь насыщенная неделя, и в воскресенье я пойду на игру (с «Вильярреалом». — Прим. «Чемпионата»). Я хотел бы извлечь из этого опыта уроки для своей следующей работы, которая может быть в Испании. Как знать», — приводит слова ван Нистелроя AS.

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