Непомнящий: «Крылья Советов» — ЦСКА — матч обиженных, но армейцы должны подниматься вверх

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов».

«Всегда есть опасения за результат. ЦСКА взяли и пропустили мяч от «Оренбурга», который залетает раз в сто лет. «Крылья Советов» тоже потеряли очки в прошлом матче. Поэтому будет игра обиженных. Мне кажется, ЦСКА всё-таки должен выглядеть предпочтительнее в этом матче, но не больше.

«Крылья» были выше в турнирной таблице, но сейчас немного застопорились в продвижении. А армейцы должны понемногу подниматься. Тем более сейчас у ЦСКА нет видимых проблем с составом, поэтому должны взять своё, хоть будет и непросто. Мне нравятся «Крылья Советов» своей игрой, но сейчас результат важнее», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.