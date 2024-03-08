«Обчистили магазин». Футболистка Якупова — о «самой отвратительной» истории из детства

Российская футболистка женской команды «Зенита» Лина Якупова вспомнила самую неприятную историю из детства.

«Самую отвратительную расскажу. В общем, в училище олимпийского резерва. Мы вот дети, которые живём все вместе вдалеке от родителей. Ну, естественно, там денег не было, нас там кормили и так далее. Родители там высылали какие-то на карманные деньги. Мы выиграли соревнование, и нам подарили путёвку, путешествие, в Словению съездить.

Ну, мы приехали. У нас такая страшная экипировка была. «Хуммель», такие куртки красные. Ещё переходный возраст у всех, такие все пухлые в этих куртках, красных костюмах. А в Словении всё чётко, всё аккуратно, такое красивое, всё чистенько. Ну что, мы, дикари, приехали, вот. Пошли, в общем-то. Магазинчики там. Нету такого контроля в этих магазинчиках, чтобы смотрели или ещё что-то. Мы зашли, очистили один магазин, украли духи.

Я смотрю, я сначала купила, потом смотрю, все берут, и ко мне девчонка подходит, а жаба же душит (смеётся). А я не могу, у меня вот эта вот совесть, как бы мама всегда там за это ругала и там всегда предупреждала, что, ну, никогда. Она такая: давай я тебе украду, а ты мне.

В итоге, конечно, мы пришли, обчистили весь магазин, ушли, на полках ничего не осталось. Ходил такой слух, вот эти красные, снеговики опасные ходят. В итоге к нам пришли, мы всё вернули. Но это очень, конечно, было стыдно и позорно на всю жизнь», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».