Антон Бобёр: «Крылья» одна из самых забивающих команд в РПЛ — даже при пропущенных мячах

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр прокомментировал поражение самарцев в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Сегодня «Крылья» пропустили два мяча со стандартных положений. Это индивидуальная ответственность футболистов, когда ты отвечаешь персонально за игрока. В этом случае сложно что-то поменять.

Если говорить по командным действиям, то «Крылья» даже при пропущенных мячах одна из самых забивающих команд в РПЛ. Наверное, поэтому на команду ходят смотреть и любят болельщики», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой победы в активе ЦСКА стало 32 очка. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте.