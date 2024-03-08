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Антон Бобёр: «Крылья» одна из самых забивающих команд в РПЛ — даже при пропущенных мячах

Антон Бобёр: «Крылья» одна из самых забивающих команд в РПЛ — даже при пропущенных мячах
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр прокомментировал поражение самарцев в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

«Сегодня «Крылья» пропустили два мяча со стандартных положений. Это индивидуальная ответственность футболистов, когда ты отвечаешь персонально за игрока. В этом случае сложно что-то поменять.

Если говорить по командным действиям, то «Крылья» даже при пропущенных мячах одна из самых забивающих команд в РПЛ. Наверное, поэтому на команду ходят смотреть и любят болельщики», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой победы в активе ЦСКА стало 32 очка. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте.

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