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Защитник ЦСКА Роша: обязательно поздравим Акинфеева с великолепным парированием пенальти

Защитник ЦСКА Роша: обязательно поздравим Акинфеева с великолепным парированием пенальти
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что армейцы планируют особенно поблагодарить капитана и вратаря команды Игоря Акинфеева за отбитый им пенальти в концовке матча 20-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (2:0). Бразильский футболист отметил, что голкипер провёл хорошую игру.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

«Будем ли как-то отдельно благодарить Игоря Акинфеева? Все ребята молодцы, всех поздравляю, особенно Игоря, потому что он отбил такой сложный пенальти и провёл сегодня хороший матч, поэтому обязательно придём и поздравим его с таким великолепным парированием пенальти», — сказал Роша в эфире «Матч ТВ».

Напомним, пенальти в ворота ЦСКА был назначен на 86-й минуте, однако полузащитник «Крыльев» Франко Ороско не смог переиграть вратаря армейцев.

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