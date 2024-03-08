Защитник ЦСКА Роша: обязательно поздравим Акинфеева с великолепным парированием пенальти

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что армейцы планируют особенно поблагодарить капитана и вратаря команды Игоря Акинфеева за отбитый им пенальти в концовке матча 20-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (2:0). Бразильский футболист отметил, что голкипер провёл хорошую игру.

«Будем ли как-то отдельно благодарить Игоря Акинфеева? Все ребята молодцы, всех поздравляю, особенно Игоря, потому что он отбил такой сложный пенальти и провёл сегодня хороший матч, поэтому обязательно придём и поздравим его с таким великолепным парированием пенальти», — сказал Роша в эфире «Матч ТВ».

Напомним, пенальти в ворота ЦСКА был назначен на 86-й минуте, однако полузащитник «Крыльев» Франко Ороско не смог переиграть вратаря армейцев.