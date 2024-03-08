Фёдор Смолов объяснил, почему отказался переходить в «Зенит» перед ЧМ-2018

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, почему отказался переходить в «Зенит» перед ЧМ-2018. В то время российский форвард выступал за «Краснодар».

«Был ли у меня вариант с «Зенитом»? Неоднократно. Почему никогда не срослось? Сергей Николаевич не продавал так же, а потом… Не могли договориться по условиям, я так понимаю, перехода. А потом, когда всё-таки он был готов, это была зима за полгода до [чемпионата] мира, я сам отказался.

Ну потому что я в разговоре там со Славой Малафеевым спросил, ну там 12 была сумма перехода, трансфера. Я сказал, что всё равно у меня приоритет и желание уехать в Европу. Он сказал, что будут 20 за меня просить Я говорю, ну я понимаю, что за 20 как бы и 12 — это разные вещь совершенно. Вот, я сказал, что ну типа, извините, но я не вижу в этом смысла», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».