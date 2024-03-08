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Игрок «Динамо» Маричал сравнил Москву и Монтевидео

Игрок «Динамо» Маричал сравнил Москву и Монтевидео
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Защитник «Динамо» Николас Маричал сравнил столицу Уругвая Монтевидео с Москвой.

«Как мне живётся в Москве, которая намного больше Монтевидео? Да, сравнивать их довольно сложно. Я сам родом из маленького городка, так что поначалу мне в Монтевидео не нравилось из-за большого количества людей, постоянных пробок. В Москве же всё ещё более суматошно. Поэтому я в основном провожу время на базе и дома. Редко куда-то выбираюсь – в основном, когда ко мне приезжает семья или девушка», — приводит слова Маричала официальный сайт «Динамо».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Николас Маричал провёл 11 матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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