Игрок «Динамо» Маричал сравнил Москву и Монтевидео

Защитник «Динамо» Николас Маричал сравнил столицу Уругвая Монтевидео с Москвой.

«Как мне живётся в Москве, которая намного больше Монтевидео? Да, сравнивать их довольно сложно. Я сам родом из маленького городка, так что поначалу мне в Монтевидео не нравилось из-за большого количества людей, постоянных пробок. В Москве же всё ещё более суматошно. Поэтому я в основном провожу время на базе и дома. Редко куда-то выбираюсь – в основном, когда ко мне приезжает семья или девушка», — приводит слова Маричала официальный сайт «Динамо».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Николас Маричал провёл 11 матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.