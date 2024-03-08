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Футбольный «Спартак» отреагировал на выход хоккейного клуба во второй раунд Кубка Гагарина

Футбольный «Спартак» отреагировал на победу хоккейного клуба красно-белых в пятом матче 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина с череповецкой «Северсталью». «Спартак» выиграл со счётом 5:1 и стал победителем серии — 4-1.

«Красавцы! Так держать!» — написано в сообщении «Спартака».

В составе «Спартака» отличились Александр Беляев, Герман Рубцов, Михал Чайковски, Ансель Галимов и Егор Филин. У «Северстали» заброшенной шайбой отметился Николай Буренов.

Ранее «Спартак» выиграл у «Северстали» в первом (3:2), третьем (7:3) и четвёртом (5:4 ОТ) матчах серии. «Северсталь» одержала единственную победу во второй игре серии — 2:1.

Напомним, «Спартак» завершил регулярный чемпионат КХЛ на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.