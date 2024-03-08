Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футбольный «Спартак» отреагировал на выход хоккейного клуба во второй раунд Кубка Гагарина

Футбольный «Спартак» отреагировал на выход хоккейного клуба во второй раунд Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный «Спартак» отреагировал на победу хоккейного клуба красно-белых в пятом матче 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина с череповецкой «Северсталью». «Спартак» выиграл со счётом 5:1 и стал победителем серии — 4-1.

«Красавцы! Так держать!» — написано в сообщении «Спартака».

В составе «Спартака» отличились Александр Беляев, Герман Рубцов, Михал Чайковски, Ансель Галимов и Егор Филин. У «Северстали» заброшенной шайбой отметился Николай Буренов.

Ранее «Спартак» выиграл у «Северстали» в первом (3:2), третьем (7:3) и четвёртом (5:4 ОТ) матчах серии. «Северсталь» одержала единственную победу во второй игре серии — 2:1.

Напомним, «Спартак» завершил регулярный чемпионат КХЛ на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
А Ротенберг-то был прав! ЦСКА — всё, в КХЛ будет новый чемпион
А Ротенберг-то был прав! ЦСКА — всё, в КХЛ будет новый чемпион
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android