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Арбитр Федотов: может, Ивич хотел, чтобы Олусегуну показали вторую жёлтую раньше?

Арбитр Федотов: может, Ивич хотел, чтобы Олусегуну показали вторую жёлтую раньше?
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал критику «Краснодара» в адрес судьи Василия Казарцева, который обслуживал матч «быков» с «Ростовом». Встреча прошла в рамках 20-го тура РПЛ и завершилась победой ростовчан со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«Мне непонятны заявления со стороны «Краснодара». Никто из судей не лезет критиковать футболистов – они ведь не говорят про игру ЦСКА или «Краснодара», так и вы не обсуждайте. Кривцов, который выступил, что, сидя на скамейке во всём разобрался? Не дело футболиста давать оценку судье. Казарцев работал одинаково в обе стороны. Все стопроцентные карточки он показал, где мог не показывать – он успокаивал, разруливал конфликтные ситуации без жёлтых. Я не увидел никакой предвзятости.

Ивичу непонятна карточка Олусегуну? Это проблема футболиста, что вместо того, чтобы забивать гол, он размахивал руками. Обе жёлтые были по делу. Может, Ивич хотел, чтобы Олесегуну показали вторую жёлтую ещё раньше, когда он толкался с Байрамяном? Если бы Казарцев не управлял игрой разговорами, а просто выдавал бы карточки налево и направо – команды бы закончили семь на семь. Но Василий сглаживал моменты, когда это было можно, а когда нельзя – наказывал карточками. Никакого перекоса в его работе не было, ни в одну ни в другую сторону. Не гневите бога – всё тут было понятно, ни одной левой жёлтой Казарцев не показал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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