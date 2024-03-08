«Реал» подаст вторую апелляцию по дисквалификации Беллингема — Mundo Deportivo

В мадридском «Реале» приняли решение, что подадут новую апелляцию по двухматчевой дисквалификации атакующего полузащитника Джуда Беллингема, после того, как Дисциплинарный комитет отклонил предыдущий протест «сливочных». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, теперь мадридский клуб намерен обратиться в Спортивный административный трибунал (TAD). В «Реале» возлагают большие надежды на данную апелляцию и полагают, что они вовремя приняли решение о том, чтобы подать её.

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На текущий момент в силу действия дисквалификации Беллингем не сможет принять участия в матчах Ла Лиги — с «Сельтой» и «Осасуной».

Напомним, футболист был удалён в матче 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2) после того, как на 90+9-й минуте Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Англичанин с возмущением обратился к арбитру встречи и получил красную карточку.