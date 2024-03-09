Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу оценил влияние Вернера на игру команды

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал выступления немецкого нападающего Тимо Вернера.

«Вернер действительно важен для наc. Мы сразу же включили его в работу, и он оказал влияние, но, думаю, он может стать ещё лучше – я в этом уверен», – приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Тимо Вернер является воспитанником немецких «Штенхельда» и «Штутгарта». Летом 2016 года перебрался в «РБ Лейпциг», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 23 млн, а уже через четыре года перешёл в «Челси» за € 53 млн. Однако в Англии не получилось, и через два года вернулся обратно за € 20 млн. 9 января «Тоттенхэм» объявил об аренде Вернера до конца сезона.