Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу оценил влияние Вернера на игру команды

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу оценил влияние Вернера на игру команды
Комментарии

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал выступления немецкого нападающего Тимо Вернера.

«Вернер действительно важен для наc. Мы сразу же включили его в работу, и он оказал влияние, но, думаю, он может стать ещё лучше – я в этом уверен», – приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Тимо Вернер является воспитанником немецких «Штенхельда» и «Штутгарта». Летом 2016 года перебрался в «РБ Лейпциг», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 23 млн, а уже через четыре года перешёл в «Челси» за € 53 млн. Однако в Англии не получилось, и через два года вернулся обратно за € 20 млн. 9 января «Тоттенхэм» объявил об аренде Вернера до конца сезона.

Материалы по теме
Защитник «Тоттенхэма» Регилон раскритиковал Постекоглу за решение об аренде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android