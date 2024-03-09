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Хави высказался о состоянии здоровья Рафиньи, получившего травму в игре с «Мальоркой»

Хави высказался о состоянии здоровья Рафиньи, получившего травму в игре с «Мальоркой»
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о состоянии здоровья вингера Рафиньи, получившего повреждение в матче 28-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (1:0), из-за которого он был заменён на 37-й минуте.

Испания - Примера . 28-й тур
08 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Ямал – 73'    

«Речь не идёт о серьёзной травме, а только об ударе. Рафинья сказал мне, что получил лишь ушиб, поэтому должен быть доступен для матча с «Наполи» в Лиге чемпионов, который состоится во вторник», — приводит слова Хави сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, «Барселона» сыграет с «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 12 марта. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Первый матч между этими командами завершился со счётом 1:1.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восьмью результативными передачами.

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