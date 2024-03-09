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Гол Санабрии в ворота «Наполи» ударом через себя спустя минуту после выхода на поле

Гол Санабрии в ворота «Наполи» ударом через себя спустя минуту после выхода на поле
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Вчера, 8 марта, «Наполи» сыграл вничью с «Торино» (1:1) в матче 28-го тура итальянской Серии А. На 63-й минуте на поле появился парагвайский нападающий туринской команды Антонио Санабрия. Спустя минуту он отправил красивый гол в ворота соперника ударом в падении через себя и сравнял счёт.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в сообществе «Матч ТВ» во ВКонтакте.

Ранее, на 61-й минуте, грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия открыл счёт с передачи португальского защитника Мариу Руя.

«Наполи» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу, набрав 44 очка в 28 матчах. «Торино» находится на 10-й позиции, набрав 38 очков после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица Серии А
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