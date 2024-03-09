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Бабич назвал российских игроков «Спартака», которые могли бы заиграть в Испании

Бабич назвал российских игроков «Спартака», которые могли бы заиграть в Испании
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Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос о российских футболистах, которые могли бы заиграть в Испании.

«Назову Максименко, потому что он хорошо играет ногами: это одно из требований для вратарей от испанских тренеров. Ещё отмечу Зиньковского: использует обе ноги, может пройти соперника «один в один», сам по себе компактный и подвижный. И Литвинов, конечно. Ещё Хлусевич: он может делать прорывы по бровке 200 раз подряд», — приводит слова Бабича официальный сайт «Спартака».

Срджан Бабич является игроком красно-белых с августа 2023 года. В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко после 19 проведённых матчей.

Турнирная таблица РПЛ
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