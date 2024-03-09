«Травы очень мало». Семак высказался о поле в Екатеринбурге

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил состояние газона «Екатеринбург Арены», где в эти минуты сине-бело-голубые встречаются с «Уралом» в мате 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Погодные условия типичные для этого времени года. Они вносят свои коррективы в плане качества полей, небольших других аспектов. Тренируемся в таких же условиях, потихоньку ребята адаптируются.

Здесь такое же «весеннее» поле, травы очень мало, она молодая. Главное, чтобы оно не «разъехалось». Хороших полей, за редким исключением, сейчас нигде нет», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

В данный момент «Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков в 19 матчах. «Зенит» располагается на второй позиции с 37 очками после аналогичного количества встреч. Петербуржцы возглавят РПЛ в случае победы над «Уралом».