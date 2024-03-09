Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кассьерра увеличил отрыв от Кордобы в гонке бомбардиров РПЛ до шести мячей

Кассьерра увеличил отрыв от Кордобы в гонке бомбардиров РПЛ до шести мячей
Аудио-версия:
Комментарии

Гол нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в матче 20-го тура чемпионата России с «Уралом», проходящем в эти минуты, стал 15-м для колумбийского футболиста в нынешнем розыгрыше РПЛ, благодаря чему он увеличил отрыв от форварда «Краснодара» Джона Кордобы в гонке бомбардиров до шести мячей.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 38'     0:2 Мостовой – 57'     0:3 Кассьерра – 67'     0:4 Сергеев – 81'     1:4 Бикфалви – 90+3'    

Встреча проводится на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

На 38-й минуте матча защитник «Зенита» Дуглас Сантос открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Артура Гимарайнса. На 57-й минуте Андрей Мостовой увеличил преимущество петербургской команды. Ему ассистировал Вендел.

На 66-й минуте Кассьерра довёл счёт до разгромного. Голевая передача в активе Мостового. Вендел дошёл до штрафной и навесил на дальнюю штангу. Голкипер ошибся на выходе, Мостовой догнал мяч у лицевой и сделал скидку во вратарскую, а Кассьерра добил с двух метров.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Кордоба сократил отставание от Кассьерры в гонке бомбардиров РПЛ до пяти мячей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android