Кассьерра увеличил отрыв от Кордобы в гонке бомбардиров РПЛ до шести мячей

Гол нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в матче 20-го тура чемпионата России с «Уралом», проходящем в эти минуты, стал 15-м для колумбийского футболиста в нынешнем розыгрыше РПЛ, благодаря чему он увеличил отрыв от форварда «Краснодара» Джона Кордобы в гонке бомбардиров до шести мячей.

Встреча проводится на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

На 38-й минуте матча защитник «Зенита» Дуглас Сантос открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Артура Гимарайнса. На 57-й минуте Андрей Мостовой увеличил преимущество петербургской команды. Ему ассистировал Вендел.

На 66-й минуте Кассьерра довёл счёт до разгромного. Голевая передача в активе Мостового. Вендел дошёл до штрафной и навесил на дальнюю штангу. Голкипер ошибся на выходе, Мостовой догнал мяч у лицевой и сделал скидку во вратарскую, а Кассьерра добил с двух метров.