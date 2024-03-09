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Червиченко считает, что матч с «Факелом» сложится удачно для «Спартака»

Червиченко считает, что матч с «Факелом» сложится удачно для «Спартака»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и воронежским «Факелом».

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
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Кто победит в основное время?
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X
П2

«Если бы вы сказали, что на матче с «Факелом» не будет Абаскаля, то я бы сказал, что «Спартак» точно победит. Думаю, что у «Спартака» в матче с «Факелом» должно неплохо всё сложиться. На сборах и в первом матче с «Зенитом» «Спартак» выглядел хорошо. Кажется, что «Спартак» должен удачно выступить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Завтра, 10 марта, «Спартак» сыграет с «Факелом» на стадионе «Лужники» в Москве. Такое место проведения матча выбрано в связи с неудовлетворительным состоянием газона домашнего поля красно-белых.

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