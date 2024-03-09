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«Рубин» — «Пари НН»: Трошечкин открыл счёт в матче

«Рубин» — «Пари НН»: Трошечкин открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и «Пари НН». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Трошечкин – 5'    

На пятой минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Александр Трошечкин.

После 19 туров чемпионата России «Рубин» набрал 29 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Пари НН» заработал 25 очков и расположился на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре нижегородская команда одержала победу со счётом 2:1. В составе «Пари НН» голами отметились полузащитник Николай Калинский и нападающий Эдгар Севикян. Единственный мяч «Рубина» забил защитник Кирилл Гоцук.

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